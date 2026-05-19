Aseguran Más de Mil Envoltorios de Droga en Camión de Pasajeros en Salamanca; Hay Un Detenido

Las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) confirmaron la detención de un hombre que viajaba en un camión de pasajeros en la carretera de Salamanca, con un maletín en el que traía más de mil dosis de marihuana.

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Así lo informó en su cuenta personal de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, donde informaron sobre los hechos y la detención de un hombre, el cual ya fue identificado por las autoridades.

De acuerdo a la información de las autoridades, los hechos ocurrieron cuando la Policía Estatal de Caminos (PEC), realizaban un patrullaje de rutina a la altura de la caseta de Cerro Gordo, en Salamanca, Guanajuato.

En cierto momento, los elementos de Seguridad, notaron que adelante iba un camión de pasajeros que realizaba cambios de un carril a otro, acción que de inmediato llamó la atención de los uniformados.

Metros más adelante, los elementos de la Policía Estatal de Caminos dieron alcance al camión color azul y de inmediato pidieron al chofer que se bajará, para realizar una inspección de rutina a la pesada unidad.

Encuentran mil envoltorios de droga y detienen a uno

Para sorpresa de los elementos de Seguridad, al checar la parte del equipaje, notaron que de una maleta se desprendía un fuerte olor a hierba, por lo que se pidió al dueño de la maleta que bajara del vehículo.

Ahí identificaron al hombre Roberto ‘N’, de 63 años de edad, quien al abrir la maleta se descubrió que transportaba más de mil envoltorios de marihuana, por lo que de inmediato fue detenido, para que junto con la mercancía, se presente ante las autoridades correspondientes.



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