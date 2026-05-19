Afectados por Presunto Fraude de Una Agencia de Viajes Buscan a su Propietario en León

Decenas de afectados se dieron cita la tarde de este pasado lunes 18 de mayo en el presunto domicilio de Irving “N”., representante de la agencia de viajes “Go Traveling Bajío”, que presuntamente defraudó a cientos de personas.

Afectados van a buscar al presunto defraudador a su domicilio

Aunque tocaron y permanecieron por varias horas en un domicilio ubicado en la colonia Loma Bonita de León, Guanajuato, nadie salió. La familia Rada Martínez indicó que ellos pagaron aproximadamente 400 mil pesos, salieron el viernes 15 de mayo y tuvieron que regresar el domingo 17 de mayo porque solo les reservaron dos noches en Cancún.

Entre más pasaba el tiempo, más personas llegaron y acudieron a otros domicilios de amigos y familiares del imputado en la misma zona, pero no lo encontraron. Incluso uno de los quejosos quebró las cámaras de vigilancia de la casa del amigo de Irving, por lo que tuvo que llegar la policía para calmar los ánimos.

Una persona pagó más de 550 mil pesos por 4 grupos de viajeros

Alejandro Mares, comentó que tiene un grupo de aproximadamente 46 habitaciones todas liquidadas, todavía la semana pasada le pagó los últimos 24 mil pesos. Mientras que otra persona afectada señaló que su fraude fue por más de 550 mil pesos de 4 grupos de viajeros.

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Durante la tarde - noche continuó la búsqueda por su cuenta, pero sin éxito. Las personas afectadas piden el apoyo de las autoridades municipales y estatales para dar con el paradero de Irving “N” y les pague lo que les debe.

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Redacción N+

JIPV