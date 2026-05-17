Detienen a Hombre Armado tras Persecución en Celaya y Rescatan a Joven Privado de la Libertad

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad se originó después de que varios hombres que iban a bordo de un coche, dispararon contra los uniformados, quienes repelieron el ataque logrando detener a uno y rescatando a una persona que estaba privada de su libertad en el vehículo.

Nota Relacionada: Roban a Mujeres Más de 100 Mil Pesos Dentro del Banco en Celaya Guanajuato

De acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad y Paz en Guanajuato, los hechos ocurrieron cuando los uniformados realizaban un patrullaje de rutina en el fraccionamiento El Mayorazgo, en Celaya.

Ahí, hombres armados comenzaron a disparar contra integrantes operativos tras intentar evadir una inspección preventiva, lo que provocó que los agresores huyeran y se comenzara una persecución.

El recorrido se extendió hacia unos terrenos de cultivo donde los agresores se fugaron entre las ramas, pero se logró la detención de uno.

Las autoridades al inspeccionar el vehículo encontraron al interior un hombre amarrado, el cual se encontraba privado de su libertad, acción que provocó que elementos de la Guardia Nacional y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado llegara en apoyo.

Encuentran armas y rescatan a hombre secuestrado

Al estar la zona asegurada y mientras se realizaba un operativo en la zona para dar con el resto de los agresores, los uniformados lograron asegurar tres fusiles AR-15, un arma corta, cargadores, cartuchos, equipo táctico, así como la camioneta, la cual contaba con reporte de robo.

De igual manera, se especificó que dentro del vehículo fue localizado un joven de 26 años golpeado y atado de manos, quien recibió atención médica inmediata por parte de los paramédicos de Celaya.

Por su parte, se informó que cada arma asegurada, el vehículo y el hombre detenido fueron presentados ante las autoridades, quienes serán los encargados de realizar las indagatorias correspondientes.

Historias recomendadas:

NLD