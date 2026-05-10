Asesinan a un Hombre en el Fraccionamiento Hidalgo en León, Guanajuato

La noche del pasado viernes 8 de mayo, vecinos del fraccionamiento Hidalgo en León, Guanajuato, reportaron a la Central de Emergencias 911, haber escuchado detonaciones por arma de fuego.

Autoridades de diversas corporaciones respondieron al llamado acudiendo al lugar señalado, donde se encontraron con una persona tirada en el pavimento y con aparentes impactos de bala en distintas partes de su cuerpo.

La víctima respondía en vida al nombre de José Arturo de 38 años

Paramédicos se encargaron de tratar de brindar atención médica al hombre agredido, sin embargo, después de intentar reanimarlo, pudieron confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales por lo que se informó de su muerte.

Tras haber sido notificado como fallecido, familiares y habitantes de la zona acudieron para identificar a la víctima como José Arturo, quien tenía 38 años de edad, y caminaba por la zona cuando fue asesinado.

Se desconoce el paradero de los presuntos responsables del asesinato quienes huyeron en una motocicleta

De acuerdo a testigos, los presuntos asesinos de José Arturo, se le acercaron a bordo de una motocicleta, para dispararle sin mediar palabra en distintas ocasiones y después huir del lugar con rumbo desconocido.

Personal de Seguridad Pública de León y de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato acordonaron y aseguraron la zona para realizar las investigaciones necesarias y así tratar de esclarecer el presunto asesinato.

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El levantamiento y traslado del cuerpo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital estuvo a cargo de personal del Servicio Médico Forense, quienes le practicarán la necropsia de ley y determinarán las casusas de su muerte.

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Redacción N+

JIPV