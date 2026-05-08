Activan Vigilancia por Hantavirus en Guanajuato; Secretaría de Salud Está Alerta

A través de su cuenta personal, en las redes sociales, el secretario de Salud de Guanajuato, Gabriel Cortés Alcalá, afirmó en un video, que se mantiene activa la vigilancia por Hantavirus, el cual se transmite por roedores y sus secreciones.

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En un video no mayor a 50 segundos, el titular de Salud informó que Hantavirus es un virus que provoca una enfermedad grave transmitida a los humanos por contacto directo con las heces de los roedores infectados o al inhalar el virus presente en sus secreciones.

“El hantavirus es un virus que provoca una enfermedad grave transmitida por contacto con roedores o sus secreciones. En Guanajuato mantenemos activa la vigilancia epidemiológica en todo el estado para detectar, atender oportunamente cualquier riesgo sanitario, no solo de hantavirus”, señaló el funcionario estatal.

Ante ello, también en un boletín emitido por la misma dependencia, se destaca que la vigilancia epidemiológica se mantiene a través de las 8 Jurisdicciones Sanitarias es para detectar y atender oportunamente cualquier riesgo sanitario.

Asimismo, indica el documento que no obstante, es importante reforzar las medidas preventivas entre la población guanajuatense como mantener limpios patios y viviendas, evitar acumulación de basura, sellar espacios donde puedan ingresar roedores.

Estos son los síntomas si te infectas de hantavirus

De igual manera, Gabriel Cortés Alcalá compartió que los síntomas del Hantavirus inician como una gripe fuerte (fiebre alta, dolores musculares intensos, dolor de cabeza, escalofríos y fatiga) entre 1 y 8 semanas después de la exposición.

Asimismo, destaca que esta enfermedad evoluciona rápidamente a problemas respiratorios graves (tos, dificultad respiratoria, edema pulmonar) que requieren hospitalización urgente en 24-48 horas.

Ante ello, pide Cortés Alcalá que ante cualquier síntoma es recomendable recurrir a las instancias de Salud. El brote de hantavirus surgió a bordo del crucero MV Hondius, en la ruta Ushuaia, Argentina a Cabo Verde, ha alzado alertas sanitarias en todo el mundo.

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