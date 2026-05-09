Un Menor y Dos Mujeres Fueron Encontrados Sin Vida en un Pozo en Villagrán, Guanajuato

El pasado viernes 8 de mayo autoridades y colectivos de búsqueda realizaron trabajos en una zona de Villagrán, Guanajuato, donde se encuentra un pozo.

Encuentran a un menor y dos mujeres dentro del pozo en Villagrán

Por lo que los elementos de las diversas corporaciones y colectivos de búsqueda acordonaron y aseguraron la zona para trabajar. Dos mujeres y un menor de edad que estaban desaparecidos, fueron encontrados sin vida, en un pozo de Villagrán, Guanajuato.

Las personas encontradas muertas ya fueron identificadas

Las mujeres fueron identificadas como Blanca Teresa de Jesús Ochoa de 30 años de edad y Laura Romero Álvarez de 50 años de edad, quienes estaban desaparecidas desde marzo y enero, respectivamente, de este año.

Mientras que el menor de 17 años fue identificado como Juan Carlos y no se sabía nada de él desde el 10 de febrero del 2026. Hasta ese momento la Fiscalía General del Estado de Guanajuato no ha brindado más información al respecto. Después de haber recabado las pesquisas necesarias, personal del Servicio Médico Forense se encargo de levantar los cuerpos.

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Los cuales fueron trasladados a un anfiteatro a que se les realice la necropsia de ley y determinar las causas exactas de su muerte y posteriormente ser entregados a sus familiares.

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Redacción N+

JIPV