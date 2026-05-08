Caen Dos Extorsionadores de Comerciantes en Celaya; Son Vinculados a Proceso Penal

Gracias a un operativo coordinado entre varias corporaciones de Seguridad de Guanajuato, se logró la captura de dos hombres que se dedicaban al delito de la extorsión por lo que fueron vinculados a proceso penal.

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De acuerdo a información de la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto en Celaya, los hechos ocurrieron cuando ambos hombres tenían una estrategia para extorsionar a ciudadanos y comerciantes.

De acuerdo a los hechos que informa la dependencia de Seguridad, ambos hombres fueron integrados en un principio a un grupo de mensajería instantánea, desde donde comenzaron a exigir dinero a varias personas con amenazas.

Asimismo, se informó que los dos hombres, al ver que la gente por temor entregaban dinero, comenzaron a amenazar a más personas. Al obtener el dinero, lo dejaban en la caseta de vigilancia de su trabajo.

Posteriormente, uno de ellos pasaba por él, mientras otro era el que conducía, para darse a la fuga, pero una denuncia ciudadana, llevo a la Fiscalía de Guanajuato a investigar este caso, logrando la captura de ambos hombres.

Identifican a los dos hombres que extorsionaban a comerciantes

Tras su captura, los detenidos fueron identificados como Jesús Hazael ‘N’ y David ‘N’, quienes son investigados por los delitos de extorsión agravada en el municipio de Celaya y ver a quienes más fueron afectados.

Ante ello, la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato dio a conocer que ambos ya fueron vinculados a proceso penal por los delitos antes mencionados, por lo que realizarán su proceso desde la cárcel.

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