Karol G Festeja el Día de Muertos y Convive con sus Fans en San Miguel de Allende, Guanajuato

La cantante internacional, Karol G, realizó una visita sorpresa al municipio de San Miguel de Allende, para disfrutar de los festejos del Día de Muertos, donde también aprovechó para lanzar una bebida en tierra guanajuatense.

Y es que la intérprete de temas como ‘Si antes te hubiera conocido’ y ‘Tuza’ sorprendió a lo largo de cuatro días a miles de personas que viven y que se encontraban de visita en San Miguel de Allende.

Ahí, Karol G, de origen colombiano, visitó varios recintos del municipio, donde también tuvo la oportunidad de convivir con sus fans, quienes se mostraron sorprendidos de ver de cerca a la famosa cantante.

Asimismo, a través de videos compartidos por fans y fotografías que la misma Karol G compartió en sus redes sociales, fue como se dio a conocer que la colombiana se encontraba de visita en San Miguel de Allende.

4 días suficientes para enamorarse perdidamente de este lugar!! Vivir la celebración del Día de Muertos aquí, me recordó por qué amo tanto este país. Desde chiquita he sentido una conexión súper linda con él”, fue lo que compartió la cantante en su cuenta personal.

Karol G recorre varias calles de San Miguel de Allende y canta con sus fans

Es importante mencionar que además de pasar los festejos del Día de Muertos en San Miguel de Allende, Karol G también aprovechó para emprender un negocio en esta ciudad que tendrá promoción en todo México y Estados Unidos.

De un modo más sencillo y conviviendo con sus fans, es como se le pudo también ver a Karol G, quien la noche del Día de Muertos, lució un vestido negro con flores, mientras también daba muestra de sus pasos de baile a su paso por las calles de San Miguel de Allende.

