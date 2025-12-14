Desaparece María Fernanda García Gómez; La Menor Salió de Casa y No Regresó en Guanajauto

Familiares y amigos piden apoyo a la ciudadanía para localizar a la menor de 16 años, María Fernanda, quién salió de su casa el pasado 12 de diciembre en Valle de Santiago y ya no regresó.

Noticia relacionada: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos ocurrieron en las primeras horas del día, cuando María Fernanda había salido de su casa, ubicada en el municipio de Valle de Santiago, en Guanajuato, pero horas después, sus papás, ya no tuvieron conocimiento de ella.

Ante esta situación, sus familiares comenzaron a buscarla a través de contactos de amigos y conocidos de la zona, pero desafortunadamente, nadie tenía conocimiento sobre su ubicación o paradero, hecho que alarmó más a su familia.

De igual manera, más familiares y amigos, también se sumaron a esta acción de búsqueda a través de las redes sociales, pero esta acción no dio resultado positivo, hablando pasado ya un par de horas sin que tuviera alguna información al respecto.

Esto provocó que sus familiares recorrieran a las autoridades, informando que desconocían del paradero de María Fernanda, quien había sido vista por última vez en las primeras horas del sábado y que se termina por su integridad.

Autoridades de Guanajuato lanza comunicados para buscar a María Fernanda

Con el paso de las horas, la Secretaría de Seguridad y Paz, además de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se unieron a la campaña de búsqueda de María Fernanda, por lo que también emitieron una ficha, brindando sus datos y características, para que ayuden a su localización.

En los datos que brindan sus familiares, destacan que al momento de su desaparición, María Fernando usaba una playera color crema, chamarra café y un pantalón acampanado azul con unos tenis blancos.

Sus familiares piden el apoyo de la ciudadanía para que se brinde cualquier información o dato que ayude a su localización, ya que se teme por su integridad.

Historias recomendadas:

NLD