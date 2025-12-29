Ataque Armado Deja Cuatro Muertos en Irapuato; Autoridades Investigan

En calles de la colonia Los Presidentes en Irapuato, Guanajuato se presentó un ataque armado en contra de varias personas.

Fue la tarde del pasado domingo 28 de diciembre cuando las víctimas se encontraban casi en la esquina de las calles López Mateos y Abelardo Rodríguez.

Dos de las víctimas murieron al recibir atención médica

Aproximadamente a las 6:00 de la tarde, sujetos armados se aproximaron a la esquina para comenzar a disparar en contra de los presentes.

Las detonaciones por arma de fuego llamaron la atención de los vecinos, quienes se acercaron al lugar del ataque mientras los responsables huían.

Cuatro personas se encontraban tiradas en el suelo por lo que se pidió al número 911 el apoyo de las autoridades de seguridad y rescate.

Al llegar los paramédicos se percataron de que dos de las víctimas presentaban signos vitales, por lo que fueron estabilizados y trasladados a un hospital.

Se desconocen las identidades de las víctimas de este ataque armado

En el lugar quedaron los cuerpos de dos personas ya fallecidas por lo que se tuvo que acordonar el área.

Hasta que agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrieran una carpeta de investigación.

Y elementos del SEMEFO levantaran los cuerpos de las víctimas fatales para ser llevados a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

