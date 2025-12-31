Panadero es Asesinado en su Triciclo en Irapuato; Un Cliente Resulta Herido en Ataque

La tarde del pasado martes 30 de diciembre se registró el asesinato de un conocido panadero en calles de Irapuato, Guanajuato.

Alrededor de las 3:00, un vendedor de pan que era conocido como “Pan Donas” iba a bordo de su triciclo ofreciendo sus alimentos.

Panadero conducía su triciclo cuando fue asesinado

En un momento se detuvo para atender a un cliente y fue cuando una persona armada se le acercó y le disparó en distintas ocasiones.

La víctima cayó inconsciente, causando que testigos llamaran a la Central de Emergencias 911 pidiendo ayuda de personal de rescate.

Policías municipales fueron los primeros respondientes, quienes desde su llegada acordonaron el área.

Paramédicos al llegar vieron el cuerpo del panadero tirado a un costado de su triciclo por lo que se le acercaron para solo confirmar que ya no contaba con signos vitales.

Cliente del panadero es lesionado por una bala perdida

El ataque dejó a un cliente del panadero con una herida tras recibir una bala perdida.

La calle Narvarte casi esquina con la calle Jamaica se mantuvo cerrada en su totalidad hasta que se realizaron las investigaciones necesarias por agentes estatales.

Mientras que elementos del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de levantar el cuerpo del panadero.

