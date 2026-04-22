Al Menos 66 Cuerpos han Sido Hallados en 10 Puntos Entre Ellos Pozos y Predios en Villagrán

La Fiscalía General de Guanajuato ha encontrado al menos 66 cuerpos en mínimo 10 puntos de Villagrán, entre pozos, tierras de cultivo, predios y caminos de terracería de sus comunidades.

Durante los últimos días se registró un nuevo hallazgo de restos humanos en la comunidad de San Salvador de Torrecillas, aunque las autoridades no han informado sobre el número total.

El mayor número de cuerpos encontrados fue en Sulchitlán

El número más grande de fallecidos se encontró en un predio ejidal de tierras de cultivo con un total de 18 cuerpos y en la localidad Sulchitlán, al interior de un pozo, de donde se rescataron 16 personas fallecidas.

La mayoría de estos hallazgos son realizados derivado de los trabajos de colectivos de las mujeres buscadoras de esa región del estado de Guanajuato. A finales de marzo en la comunidad Mexicanos se encontraron ocho cuerpos más y hace una semana un total de cinco en un lugar cercano.

También se hallaron cuatro cuerpos en un punto de la comunidad San Salvador de Torrecillas y cuatro más entre las comunidades de Torrecillas y Santa Rosa de Lima.

Seis cuerpos se encontraron en “La Chapopotera”

Además, se encontraron seis cuerpos en la finca conocida como “La Chapopotera” en la comunidad de Suchitlan, tres en la localidad San Salvador Torrecillas y tres más en el pozo El Rehilete.

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En lo que corresponde al camino entre comunidad San Isidro de Elguera con San Antonio de Las Maravillas se encontraron 2 cuerpos y dos más en una parcela de cultivo en camino a ‘La Venta’. En estos puntos se encontraron además 80 indicios, que pueden ser desde extremidades hasta celulares, casquillos, prendas de vestir u otros objetos.

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Redacción N+

JIPV