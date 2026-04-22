Alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez a Dado a Conocer su Renuncia del Partido Acción Nacional

La Presidenta de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos ha informado en sus redes sociales que renuncia al Partido Acción Nacional por distintas razones que señala en un video.

Desde hace varios meses se había presentado el rumor en los patios de la Presidencia Municipal e instalaciones del PAN, que Alejandra Gutiérrez Campos pensaba renunciar al partido.

Alejandra Gutiérrez tenía 20 años en el Partido Acción Nacional

Hasta el día de hoy, miércoles 22 de abril, la misma Alejandra Gutiérrez confirmó su renuncia, después de pertenecer 20 años al Partido Acción Nacional. Hasta el momento, no se ha dado alguna declaración por parte de integrantes del PAN ante el anuncio hecho por la Presidenta de León.

De acuerdo a la alcaldesa, desde hace 150 días ha solicitado reunirse con la dirigencia nacional del PAN para definir su permanencia en el partido, pero no recibió respuesta por parte de Jorge Romero Herrera, Presidente Nacional del Partido Acción Nacional.

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Redacción N+

JIPV