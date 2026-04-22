Alumnos de Primaria Presuntamente se Intoxican con Alcohol en Irapuato; Autoridades Investigan

Ocho alumnos de sexto grado de primaria, siete niñas y un niño, fueron atendidos este martes por paramédicos de Protección Civil en la escuela “Constituyentes de Guanajuato” del turno vespertino, ubicada en la colonia Floresta. Después de haber ingerido alcohol industrial mezclado con aguas de sabores en el interior de sus salones durante sus clases.

Una menor habría llevado alcohol a su primaria

De acuerdo con testimonios de vecinos y una alumna, una niña habría llevado el alcohol al plantel, disolviéndolo en bebidas para ingerirlo. El incidente, ocurrido después de las 4:00 de la tarde en la calle Rosa, generó indignación y preocupación entre los padres de familia, quienes exigen responsabilidades ante la falta de supervisión.

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Autoridades educativas investigan cómo consiguieron el alcohol los menores

Autoridades diversas corporaciones municipales y cuerpos de emergencia acudieron al lugar para brindar atención médica a los menores intoxicados. Mientras las investigaciones correspondientes se iniciarán para esclarecer cómo el alcohol industrial, posiblemente isopropílico llegó a manos de los menores.

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JIPV