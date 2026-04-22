PROFEPA Cierra el Zoológico de León, Guanajuato Hasta Nuevo Aviso

El día de hoy miércoles 22 de abril y hasta nuevo aviso se mantendrán cerradas las puertas del Zoológico de León, Guanajuato. Así lo dieron a conocer autoridades del parque en sus redes sociales, indicando que se estarán atendiendo una serie de requerimientos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Personal del Zoológico de León piden estar al pendiente para su reapertura

En el aviso que publicaron los encargados de la comunicación social del parque Zoológico de León, se menciona que seguirán informando sobre los avances y la reapertura por canales oficiales. De igual manera, agradecen la comprensión, confianza y acompañamiento de parte de los ciudadanos de León, Guanajuato.

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Es el segundo cierre del Zoológico por parte de Profepa en 4 meses

El pasado 18 de diciembre del 2025, se registró el primer cierre del Parque Zoológico de León, Guanajuato, como parte de un proceso de verificación de la Profepa. Después de una orden de adecuaciones tras un amparo promovido por asociaciones en contra del maltrato animal, ante la muerte de distintos animales como 24 borregos muflones.

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