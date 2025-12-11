Choque Deja un Muerto y Varios Lesionados en Guanajuato; Hay Cambios en Rutas de Transporte

La mañana de este jueves, se registró un accidente entre dos vehículos y una motocicleta en la esquina de los bulevares Adolfo López Mateos y Pradera en León, Guanajuato.

De acuerdo a los primeros reportes, un vehículo de color blanco que circulaba en dirección al bulevar Aeropuerto impactó a una motocicleta por detrás.

Motociclista fallece al ser impactado por alcance

El choque por alcance provocó que el motociclista de entre 25 a 30 años de edad, saliera proyectado terminando sin vida en el asfalto.

Posteriormente, el vehículo blanco golpeó a otro coche color gris, causando lesiones de consideración en sus tripulantes.

Elementos de corporaciones de seguridad y rescate arribaron al lugar para de inmediato cerrar la vialidad y evitar otro accidente.

Conductor responsable estaba presuntamente en estado de ebriedad

Paramédicos llegaron para brindar atención a los lesionados y ha confirmar la muerte del motociclista.

El conductor responsable es un joven de 21 años de edad, quien presuntamente se quedó dormido, tras conducir en estado de ebriedad.

Fue trasladado a un hospital grave de salud y en calidad de detenido. Mientras que los otros dos lesionados también fueron llevados a un hospital para descartar lesiones internas.

Accidente causa modificaciones en el transporte urbano

El accidente causó que se registrarán algunas modificaciones en distintas rutas del transporte público como:

- Linea 1

- Linea 2

- Express 4

- Express 7

- Alimentadora 10

- Alimentadora 83

- X - 72

También se mantuvo cerrada la vialidad por varias horas, teniendo que ser desviado el tráfico provocando congestionamiento.

Te podría interesar: Agustín Solorio Coordinador Partido del Trabajo en Michoacán Hallado Muerto en Romita Guanajuato

Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, puesto que se realizan las investigaciones pertinentes por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Historias recomendadas:

Información de Ricardo Preciado

JIPV