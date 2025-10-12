Elementos de la Guardia Nacional Son Atacados a Balazos en Celaya, Guanajuato; Uno Muere

Un ataque armado se registró la mañana de este pasado sábado a dos elementos de la Guardia Nacional que circulaban en una motocicleta sobre el puente de Constituyentes en Celaya, Guanajuato.

El ataque dejó a los integrantes de la Guardia Nacional sobre el asfalto por lo que automovilistas que presenciaron los hechos a la altura del Mercado de Abastos llamaron al sistema de emergencias 911 para reportar los hechos.

Elemento de la Guardia Nacional murió en el lugar

Al llegar al lugar las autoridades, primeras respondientes, de inmediato acordonaron el área y cerraron el tráfico vehicular para que paramédicos pudieran acudir a brindar atención médica a los elementos.

Paramédicos desde su llegada comenzaron a brindar atención médica a las víctimas, sin embargo, de uno de ellos solo pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales, mientas que su compañero seguía con vida.

Por lo que personal de rescate trasladaron al elemento de la Guardia Nacional a un hospital a recibir atención médica de urgencia, mientras daban aviso a las autoridades estatales sobre el fallecimiento del otro elemento.

El cuerpo del fallecido fue llevado a las instalaciones del Semefo

Agentes estatales que acudieron a realizar las indagatorias para dar con la apertura a una carpeta de investigación mantuvieron varias horas cerrada la vialidad, causando gran congestionamiento vial.

Integrantes del Servicio Médico Forense fueron los encargados de trasladar el cuerpo de la víctima fatal a las instalaciones en Guanajuato, Capital para hacerle la autopsia de ley.

Se desconoce por el momento el paradero de los responsables del ataque a los elementos de la Guardia Nacional.

Información de Sared Molina

