Museo de las Momias de Guanajuato: ¿Cuál es su Horario en 2025 y Dónde Está Ubicado?

En Guanajuato, uno de los recintos más visitados por los turistas, es, sin duda, el Museo de las Momias, el cual año con año reúne a personas de diferentes partes del mundo que se dan cita en este lugar para admirarlas.

Ahora, este lugar está en riesgo de desaparecer después de que antropólogos del Instituto de Antropología e Historia (INAH) dieran a conocer que tras un estudio, las momias han presentado afectaciones como la presencia de arañas, polvo y el deterioro que padecieron algunos cuerpos por un ataque de ratones.

Además, en el lugar se detectó que hay cuerpos de las Momias que existen con problemas de humedad y exposición a luz y por un mal manejo en el museo ha contribuido en que la piel y cabello se desprenda de las momias.

Lo anterior lo dio a conocer la especialista en antropología física y restauración del INAH, María del Carmen Lerma López, durante la conferencia “Ni Monstruos ni Objetos. Historias de Vida de las Momias de Guanajuato”.

Ante ello, el riesgo de que el Museo de las Momias cierre está latente, pues esto podría representar una gran afectación al turismo de Guanajuato, ya que es un recinto de relevancia histórica en México.

Pero, ¿Dónde está ubicado el Museo de las Momias de Guanajuato?

Hasta hoy en día, 14 de noviembre, el Museo de las Momias de Guanajuato sigue sin tener alguna orden sobre su cierre, por lo que sus puertas continúan abiertas a la ciudadanía en general, teniendo un horario de Lunes a domingo, de 9:00 a 18:00 horas.

Gracias a su ubicación en la Explanada del Panteón Municipal de Santa Paula, la cual se encuentra en el Centro de Guanajuato Capital, es fácil llegar por las diferentes entradas de la ciudad, hecho que facilita a los turistas dar con el inmueble sin ningún problema.

Hoy en día el precio del boleto para ingresar al Museo de las Momias se encuentra en un estimado va de los 62 pesos para niños, estudiantes y maestros con credencial vigente y $106 pesos para entrada general.

