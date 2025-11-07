Reabren Carreteras Guanajuato ¿Qué Autopista Sigue Bloqueada 7 de Noviembre 2025?

Después de varios días que nuevamente, grupos de agricultores de diferentes partes del estado de Guanajuato bloquearan los caminos y carreteras del estado, hoy solo queda un tramo que se encuentra cerrado.

Te podría interesar: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Es importante recordar que a través de un comunicado, grupos de campesinos de diferentes partes de Guanajuato dieron a conocer que nuevamente bloquearían caminos del estado, con la finalidad de llegar a un acuerdo del precio del sorgo y maíz.

Ante ellom informaron que a partir del medio día del pasado martes, comenzarían una vez más a bloquear las carreteras, a fin de que el gobierno de Guanajuato como el Federal pudieran ofrecer una mejor propuesta en el precio.

Con el paso de las horas, ese mismo día, cumplieron su palabra y cerraron nuevamente los tramos de Guanajuato, siendo el primero la carretera que va de León - Aguascalientes, para después sumarse Irapuato a Salamanca.

Otros tramos que cerraron su paso, fue la carretera Salamanca - Celaya, Pénjamo y la salida de León a Manuel Doblado, bloqueos que nuevamente afectaron a miles de automovilistas que circulaban por estos caminos.

Solo queda un tramo bloqueado en el municipio de Pénjamo

Conforme paso el tiempo y al llegar algunos grupos de agricultores a un acuerdo, fueron liberando los caminos, pero hasta el día de hoy, solamente queda bloqueado el tramo que va de Pénjamo, a la altura de la comunidad de Laguna Larga de Cortés.

Hasta el momento, las autoridades estatales confirman que este bloqueo aún está afectando el paso de automóviles como camiones de carga, por lo que piden tomar precauciones al circular por esta zona.

Historias recomendadas:

NLD