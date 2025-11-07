Bloqueos en Guanajuato Dejaron Trenes con un Total de 251 Mil Toneladas de Carga Varada

Tras los recientes bloqueos que han ocurrido en diferentes partes del país, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles muestra su preocupación ante la afectación que también impacta a la red ferroviaria.

Ante ello, hacen un llamando a una solución permanente que evite la toma de las vías del tren como un mecanismo de manifestación, ya que reconocen que las interrupciones en las vías generales de comunicación afectan las cadenas logísticas del país .



A través de un comunicado, informaron que hoy en día con los bloqueos que se tuvieron en 5 puntos de Guanajuato, hubo 30 trenes detenidos, lo que representan más de 251 mil toneladas de carga varada y equivalen a 9 mil camiones.



Asimismo, destacaron que esta problemática también origina la suspensión temporal de patrones en algunos puntos de la red, ante la imposibilidad de moverse con fluidez y a fin de evitar una congestión mayor.



Bloqueos de agricultores en Guanajuato impactan en todo el país

En el mismo mensaje que manda la CONCAMIN afirma que el bloqueo de Guanajuato ha afectado al Puerto de Manzanillo, que el 5 de registró ya un paro ferroviario total, al no poder entrar ni salir cajas de contenedores cargadas o vacías.

Esto ha provocado que sea vea interrumpido el servicio intermodal desde la Ciudad de México y el Bajío hacia importantes centros de consumo como Sinaloa y Nayarit y la Zona Noroeste.

Para finalizar, la Confederación de Cámaras Industriales (CONCAMIN) y la Asociación Mexicana de Ferrocarriles reiteró el interés del sector ferroviario y sus usuarios de seguir impulsando a México, por lo que piden que se restaure el libre paso para evitar una mayor afectación.

NLD