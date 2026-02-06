Privan de la Libertad a Gerardo Arredondo, Excandidato a la Presidencia Municipal de Salamanca

La Dirección de Seguridad Pública de Salamanca confirmó la privación de la libertad de Gerardo Arredondo, un empresario dedicado al ramo de la construcción.

El suceso ocurrió la mañana de este viernes, en la zona sur de la ciudad. Ante la denuncia, se desplegó un operativo por parte de las fuerzas de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de localizar a la víctima.

Información en desarrollo...