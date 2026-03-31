Tránsito es Atropellado por Conductor al Intentar Aplicarle una Infracción; Ocurrió en Celaya

El conductor de un vehículo atropelló a un Tránsito municipal de Celaya cuando intentaba evitar ser infraccionado.

Presuntamente el elemento de tránsito había detenido a un hombre que viajaba en un vehículo sin el cinturón de seguridad, para levantarle una infracción.

Tránsito estaba quitando la placa delantera cuando fue atropellado

El director de Tránsito y Policía Vial, Martín Filiberto García Medina, explicó que el elemento estaba retirando la placa

delantera.

Cuando el conductor comenzó a avanzar y lo arrastró unos 5 metros, le quería pasar encima, pero otros elementos lo detuvieron.

Conductor fue detenido y denunciado por tentativa de homicidio

El tránsito afectado resultó lesionado, por lo que paramédicos le brindaron atención médica y ya se reporta fuera de peligro.

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Mientras que la Fiscalía General del Estado de Guanajuato ya cuenta con la denuncia correspondiente por tentativa de homicidio y el conductor agresor ya se encuentran detenido.

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Redacción N+

JIPV