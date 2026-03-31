Hombre es Presuntamente Asesinado Dentro de un Anexo en Guanajuato; Tenía Signos de Violencia
N+
Un hombre identificado como Juan de 39 años falleció dentro de un centro de rehabilitación ubicado en la colonia Chapalita en León, presentaba signos de violencia, no hay detenidos.
COMPARTE:
En el interior de un Centro de Rehabilitación ubicado en la colonia Chapalita en León, Guanajuato un hombre fue reportado como fallecido después de haber sido agredido.
Fue alrededor de las 6:00 de la tarde cuando se reportaron los hechos a la Central de Emergencias 911.
Por lo que elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate acudieron al domicilio señalado.
Paramédicos confirmaron la muerte de Juan de 39 años de edad
Cuando socorristas comenzaron a revisar a la víctima, se percataron de que el hombre ya no presentaba signos vitales.
Personal del anexo indicó que la persona respondía al nombre de Juan y tenía 39 años de edad.
Autoridades estatales están en búsqueda de los responsables del presunto asesinato
La zona fue resguardada por autoridades para que se realizaran las indagaciones pertinentes.
Después de realizarle la necropsia de ley, se dio a conocer que su muerte fue a consecuencia de asfixia por estrangulamiento y golpes internos.
Te podría interesar: Muere Guanajuatense Bajo Custodia del ICE en Adelanto, California en Estados Unidos
La Fiscalía General del Estado de Guanajuato ha abierto una carpeta de investigación para dar con el paradero del o los causantes de la muerte de Juan.
Historias recomendadas:
-
Desaparece en León, la Bebé Caroline Nicole de un Año de Edad; Emiten Alerta Amber
-
Minero Originario de Guanajuato se Encuentra Atrapado en Túneles Inundados en Rosario, Sinaloa
-
Mujer Pierde la Vida al Chocar Con Una Patrulla de la Policía Estatal en San Felipe, Guanajuato
Redacción N+
JIPV