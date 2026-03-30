Mujer Pierde la Vida al Chocar Con Una Patrulla de la Policía Estatal en San Felipe, Guanajuato

Un accidente automovilístico se registró en la carretera Silao - San Felipe en el kilómetro 19 el pasado sábado.

Fue a la altura de la comunidad de San José de Pinos, donde se reportaron los hechos al número de emergencias 911.

Dos policías estatales, dos menores y una mujer resultaron heridos

Elementos de diversas corporaciones de seguridad y rescate se dirigieron inmediatamente al lugar.

Al llegar, paramédicos comenzaron con las labores de rescate y atención médica, reportando a varios lesionados.

Fueron dos integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública Estatal quienes resultaron heridos, además de dos menores de edad y una mujer.

Por lo que fueron trasladados a un hospital en el municipio de Silao de la Victoria.

Mujer de 43 años de edad perdió la vida en el lugar

Cuando se brindaba atención médica a una mujer de 43 años, conductora de la camioneta, los socorristas se dieron cuenta que ya no contaba con signos vitales.

Por lo que se dio conocimiento a personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quienes arribaron al lugar para abrir una carpeta de investigación.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos por lo que serán las autoridades estatales quienes esclarecerán el accidente.

La mujer fallecida, fue levantada por elementos del SEMEFO para trasladarla a que le realizaran la necropsia de ley.

Te podría interesar: Minero Originario de Guanajuato se Encuentra Atrapado en Túneles Inundados en Rosario, Sinaloa

De los lesionados no se dieron a conocer sus estados de salud.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV