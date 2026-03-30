Menor de 15 Años Muere al Derrapar su Motocicleta en Irapuato, Guanajuato; Hay Otro Joven Grave

La noche del pasado domingo 29 de marzo se registró un fuerte accidente donde una motocicleta se vio involucrada y dos jóvenes que la tripulaban en Irapuato, Guanajuato.

Fue en la avenida Río San Lorenzo dentro del Parque Industrial Castro del Río donde los jóvenes derraparon.

Las víctimas son originarios de la comunidad de Hacienda de Márquez

Los dos jóvenes que se accidentaron son originarios de la comunidad de Hacienda de Márquez en Irapuato.

De acuerdo a los primeros reportes, el conductor de la motocicleta de 15 años de edad, perdió el control.

Lo que causó que derraparan de manera aparatosa, causando que chocara contra un poste de luz perdiendo la vida en el lugar.

Joven tuvo que ser trasladado grave a un hospital

Conductores que pasaban por el lugar y testigos llamaron a la Central de Emergencias 911 para pedir el apoyo de paramédicos.

Al lugar llegaron elementos de diversas corporaciones quienes resguardaron el área mientras socorristas atendían a los jóvenes.

Confirmando que uno de ellos de 15 años, ya no contaba con signos vitales, por lo que se le notificó a agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

Mientras que se estabilizaba y se trasladaba al otro joven a un hospital para atender sus lesiones de gravedad.

Integrantes de la Fiscalía General del Estado se encargaron de realizar las primeras indagatorias para esclarecer los hechos.

Te podría interesar: Abraham Aguilera, Minero Guanajuatense, Está Atrapado en Túneles Inundados en Rosario, Sinaloa

Y personal del Servicio Médico Forense levantó el cuerpo del menor, de quien no se indicó su identidad, para trasladarlo a un anfiteatro en Guanajuato, Capital.

Historias recomendadas:

Redacción N+

JIPV