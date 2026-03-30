Desaparece en León, la Bebé Caroline Nicole de un Año de Edad; Emiten Alerta Amber

Autoridades municipales de León y del Gobierno de Guanajuato, se suman a la búsqueda de la pequeña de un año, Caroline Nicole Manríquez Herrera, quien fue vista por última vez el pasado 27 de marzo en la ciudad del calzado.

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De acuerdo a información brindada por las autoridades municipales de León, se dio a conocer que los hechos ocurrieron a mediados del mes de marzo, cuando la pequeña Caroline Nicole, se encontraba con su papá.

Y es que al parecer, el papá de la pequeña Caroline Nicole, había pasado por ella, pero conforme pasaron las horas, su mamá y familiares, ya no tuvieron noticias de su papá, ya que no contestaba su celular.

Ante ello, los familiares de la pequeña de un año de edad, comenzaron a investigar con conocidos y amigos, pero no tuvieron respuesta positiva sobre el paradero del papá de la menor, así como de Caroline Nicole.

De inmediato, su mamá no dudo en llamar a los números de emergencia para reportar los hechos, siendo los policías municipales los primeros en llegar al domicilio de la mamá de Caroline Nicole, quien afirmó que el papá de la bebé, ya no contestaba su celular.

Autoridades del Estado emiten ficha de Alerta Amber

Después de un par de horas y al no tener noticias sobre el paradero del papá, como de la pequeña Caroline Nicole, las autoridades municipales sumaron esfuerzos con personal de la Fiscalía para emitir una Alerta Amber.

En esta ficha, los familiares de Caroline Nicole, dieron a conocer detalles y características de la pequeña, afirmando que llevaba un pants lila con rayas negras y sandalias blancas, además de usar un pañalero blanco.

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