Muere Guanajuatense Bajo Custodia del ICE en Adelanto, California en Estados Unidos

Autoridades del Estado de Guanajuato, confirmaron a través de un comunicado, el fallecimiento de José Guadalupe Ramos Solano, originario de Silao, cuando estaba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California.

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En el mismo comunicado, se confirmó que Ramos Solano de 52 años de edad, era originario del municipio de Silao y falleció el pasado 25 de marzo a las 21:29 horas en el centro de procesamiento de Adelanto, California, cuando se encontraba bajo custodia de autoridades migratorias estadounidenses

Asimismo, se informó que el Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de su Oficina de Enlace en Los Ángeles de la Secretaría de Derechos Humanos, ya se había puesto en contacto con la familia del guanajuatense José Guadalupe Ramos Solano, donde se destaca que se le brindará el apoyo necesario.

Tras confirmarse su fallecimiento, en el comunicado sé específica que por instrucción de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, personal de la representación estatal participó en la conferencia de prensa realizada en el Consulado General de México en Los Ángeles, donde se dio seguimiento al caso y a las acciones de atención consular.

De igual manera, se informó que en este mismo evento, personal de la Oficina de Enlace se acercó a la esposa del connacional, Antonia Tovar, así como a su representación legal, para expresar las condolencias por parte del Gobierno del Estado y ofrecer el acompañamiento necesario.

José Guadalupe Ramos Solano vivía en California desde hace 28 años

En el mismo comunicado del Gobierno de Guanajuato, se compartió que hasta el momento, no se han determinado las causas de la muerte y José Guadalupe Ramos Solano emigró a Los Ángeles hace 28 años.

Es importante destacar que en el contexto de operativos migratorios recientes en Estados Unidos, han fallecido 14 personas mexicanas bajo custodia de ICE, entre ellas José Guadalupe Ramos Solano, siendo el primer caso registrado de un guanajuatense, quien estaba casado y era padre de dos hijos, siendo detenido cuando trabajaba en una lavandería industrial.

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