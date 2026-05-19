Anuncian Suspensión de Agua en Ciudad Juárez ¿Qué Colonias Se Verán Afectadas?

La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) informó que este miércoles 20 y jueves 21 de mayo se registrarán afectaciones en el suministro de agua potable en distintos sectores del norte de Ciudad Juárez debido a trabajos de mantenimiento y obras de infraestructura.

Las labores se realizarán en un horario de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde durante ambos días, por lo que autoridades pidieron a la ciudadanía tomar precauciones y almacenar agua para las actividades más necesarias del hogar.

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Estas colonias de Ciudad Juárez se quedarán sin agua

De acuerdo con el aviso emitido por la dependencia, el miércoles 20 de mayo los trabajos se llevarán a cabo en el cruce de las calles Campos Elíseos y Prolongación Tomás Fernández. Debido a estas maniobras, las colonias podrían presentar baja presión o suspensión temporal del servicio serán Cerradas Viñedos, Cerrada Andaluz y Veredas del Sol.

Para el jueves 21 de mayo, las obras continuarán en el cruce de avenida Valle de Juárez y Laguna de Tamiahua. Las colonias afectadas durante ese día serán Era de San Lorenzo, México, Parque Industrial Fuentes e Infonavit San Lorenzo.

La JMAS exhortó a los automovilistas a circular con precaución por las zonas donde habrá trabajos, ya que podrían registrarse cierres parciales o presencia de maquinaria.

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Asimismo, recomendó a los habitantes de las colonias afectadas recolectar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas mientras se restablece el servicio de manera normal.

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