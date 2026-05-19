Atacan a Balazos a un Hombre al Salir de su Vivienda en Chihuahua

Durante la mañana de este martes 19 de mayo se registró un hecho violento en calles de la colonia San Felipe, al norte de la ciudad de Chihuahua, donde un hombre fue atacado a balazos cuando salía de su vivienda.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, la víctima es un hombre joven que aparentemente se desempeñaba como abogado, quien fue atacado en repetidas ocasiones con un arma de fuego en diversas partes del cuerpo cuando se disponía a ir a trabajar.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Diego de Vilchis, entre Luis de Angosturas y Barrientos y Pardiñas, en la colonia antes mencionada. Hasta el lugar arribaron diversas corporaciones policiacas tras recibir el reporte por parte de vecinos que escucharon las detonaciones y realizaron el llamado al número de emergencias 911.

Fiscalía Localizó Casquillos en el Lugar

Al sitio acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado, quienes se encargaron de recabar evidencia alrededor de la escena del crimen para integrar la carpeta de investigación. Durante las labores, las autoridades localizaron ocho casquillos percutidos de arma corta calibre .40 milímetros.

Por su parte, la víctima fue trasladada por paramédicos de URGE a un hospital de la ciudad para recibir atención médica, donde su estado de salud fue reportado inicialmente como estable. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones, las autoridades den a conocer más detalles sobre la víctima, así como de los responsables de este ataque armado.

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