Detienen Tras Persecución a Dos Hombres con Vehículo Robado en Ciudad Juárez

La mañana de este martes 19 de mayo, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal emitió información relacionada con la detención de dos hombres que protagonizaron una persecución la tarde del lunes, la misma que terminó en un accidente vial que dejó a dos personas lesionadas sobre el Blvd. Manuel Gómez Morín, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con la información oficial, elementos municipales realizaban un patrullaje en el cruce del Blvd. Gómez Morín y Av. Ejército Nacional, en el fraccionamiento San Valentín, cuando observaron una camioneta color negro circulando a exceso de velocidad, omitiendo señalamientos viales y obstruyendo el paso a otros conductores.

Ante esta situación, los oficiales le marcaron el alto al conductor para realizar una inspección, pero este se negó a detener la marcha y aceleró rápidamente, iniciando una persecución por diversas calles del sector, donde solicitaron apoyo a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Responsables Intentaron Escapar

Finalmente, la persecución culminó sobre el Blvd. Gómez Morín y Blvd. Teófilo Borunda, donde los sujetos perdieron el control del vehículo y terminaron impactándose contra una camioneta color gris. El accidente dejó lesionadas a una mujer y una menor de edad que viajaban en la unidad afectada.

Tras el choque, los presuntos responsables descendieron del vehículo e intentaron huir corriendo; sin embargo, fueron detenidos metros más adelante e identificados como Esteban O. M., de 37 años, y Hugo Rey O. T., de 40 años.

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Luego de realizarles la inspección preventiva, los oficiales no localizaron objetos prohibidos, por lo que procedieron a revisar la serie vehicular y confirmaron que el automotor contaba con reporte de robo.

Ambos serán puestos a disposición de las autoridades correspondientes por su presunta responsabilidad en los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo, daños, lesiones dolosas, desobediencia y resistencia de particulares, así como omisión de auxilio tras la persecución registrada.

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