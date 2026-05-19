Asesinan a Dos Hombres en Aeropista de San Francisco del Oro, Chihuahua

La Fiscalía de Distrito Zona Sur abrió una investigación por el homicidio de dos hombres registrado la mañana de este martes en la aeropista “El Frisco”, ubicada a un costado de la carretera Parral-Puerto Justo, en el municipio de San Francisco del Oro.

De acuerdo con la información oficial, las víctimas fueron identificadas como Fidel Jovany L.O. y Jorge Armando L.R., ambos originarios de Culiacán, Sinaloa.

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Las primeras indagatorias señalan que los hombres arribaron al lugar a bordo de dos aeronaves tipo Cessna 206, una de color blanco con gris y otra blanco con negro. Sin embargo, tras aterrizar en la aeropista, fueron interceptados por sujetos armados que llegaron al sitio y dispararon en su contra, privándolos de la vida en el lugar.

Fiscalía aseguró casquillos de arma larga en la escena

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, personal de Servicios Periciales y agentes del Ministerio Público acudieron a la zona para realizar el procesamiento de la escena del crimen.

Durante las diligencias, las autoridades aseguraron diversos casquillos calibre 7.62x39, munición utilizada comúnmente en armas largas.

Posteriormente, los cuerpos fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para practicarles la necrocirugía de ley y continuar con las investigaciones correspondientes.

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Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por estos hechos ocurridos en la región sur del estado.

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