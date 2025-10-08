Anuncian Operativo Vial por Concierto de Alejandro Fernández en Ciudad Juárez

Se dio a conocer que la Coordinación de Seguridad Vial de Ciudad Juárez implementará un operativo especial este jueves 9 de octubre en las inmediaciones del Estadio Olímpico Benito Juárez. La medida se realizará con motivo del aniversario de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde se presentará Alejandro Fernández en concierto. El objetivo del operativo es resguardar la integridad física de los asistentes.

El operativo iniciará a partir de las 4:00 de la tarde. Alrededor de 18 agentes de Seguridad Vial se ubicarán en la zona para dirigir el tráfico vehicular, así como orientar a peatones y automovilistas, con el fin de evitar percances.

Recomiendan Tomar Vías Alternas

Aunque no se realizarán cierres de calles con motivo de este evento, se recomienda tomar vías alternas a la avenida Heroico Colegio Militar, como:

Calle Ing. David Herrera Jordán (Malecón)

Av. Rafael Pérez Serna

Blvd. Juan Pablo II, conocida también como Cuatro Siglos.

Seguridad Vial hace un llamado a la ciudadanía a salir con tiempo y tomar precauciones para evitar contratiempos o congestionamientos. Se invita a seguir en todo momento las indicaciones de los agentes, respetar los señalamientos viales, ceder el paso a peatones y evitar conducir a exceso de velocidad.

