Aprueban en Chihuahua Nueva Ley de Indulto Estatal, Conocida También Como Ley Beatriz

El Congreso del Estado de Chihuahua aprobó la creación de una Ley de Indulto Estatal, también conocida como Ley Beatriz, la cual faculta al gobernador en turno para otorgar el perdón a personas privadas de la libertad que hayan cometido delitos menores y cumplan con ciertos requisitos humanitarios.

De acuerdo con el dictamen aprobado, el beneficio podrá aplicarse a personas con enfermedades en fase terminal, adultos mayores de 70 años con deterioro físico, o quienes tengan hijos menores de 14 años o dependientes con discapacidad que no puedan valerse por sí mismos.

La Ley de Indulto busca favorecer la reinserción social efectiva

La diputada Xóchitl Contreras, del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que esta ley busca favorecer la reinserción social efectiva y proteger la dignidad humana de los reclusos que enfrentan condiciones vulnerables.

La creación de una ley específica en materia de indulto permitirá instrumentar una política pública que favorezca la reinserción social efectiva, la protección de la dignidad humana y la cohesión familiar, en especial para personas que son cuidadoras únicas de sus hijos o hijas menores de 14 años o dependientes.

El indulto estatal deberá estar respaldado por las autoridades penitenciarias, quienes determinarán si la persona privada de la libertad mantiene buena conducta y no representa un peligro para la sociedad.

