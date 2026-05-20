Aseguran Camión con Droga en la Carretera Ahumada– Ciudad Juárez; Provenía de Sinaloa

La tarde del pasado martes 19 de mayo, la Fiscalía General de la República emitió información oficial respecto al aseguramiento de un camión de pasajeros de la empresa Chihuahuenses, el cual tenía como destino Ciudad Juárez y provenía de Culiacán, Sinaloa.

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De acuerdo con la información oficial, la unidad modelo 2021, marcada con el número económico 9561, circulaba sobre la carretera federal 45, en el tramo Villa Ahumada–Juárez, a la altura del kilómetro 302, cuando fue interceptada por las autoridades.

Hallaron Alrededor de 20 Mil Pastillas

Tras realizar una inspección preventiva, los agentes localizaron 40 paquetes confeccionados con plástico transparente y cinta negra, los cuales contenían un polvo con características similares al fentanilo, con un peso aproximado de 40 kilogramos.

Además, las autoridades localizaron nueve contenedores con 13 paquetes de plástico que contenían una sustancia cristalina con características similares a la metanfetamina, con un peso aproximado de 14 kilogramos. Asimismo, fueron encontrados dos contenedores más, en cuyo interior había alrededor de 20 mil pastillas color azul, aparentemente también de fentanilo.

Conductor del Autobús fue Detenido

En el lugar fue asegurado el camión junto con el conductor de la unidad, identificado únicamente como Juan N., quien será puesto a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación legal.

Cabe señalar que esta es la tercera ocasión, en al menos seis meses, en que es detenido un autobús de esta misma empresa presuntamente transportando droga hacia esta frontera. Se espera que en las próximas horas las autoridades den a conocer más información respecto al aseguramiento y las investigaciones correspondientes.

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