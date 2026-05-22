Asesinan a Balazos a Hombre en el Baño de un Bar en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un hombre fue asesinado a balazos al interior de un centro nocturno ubicado sobre la avenida Manuel Gómez Morín y calle Del Trigal, en Ciudad Juárez, hecho que movilizó a corporaciones policiacas durante la madrugada.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba en el baño del establecimiento cuando fue atacada por sujetos armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

El hombre, de entre 30 y 35 años de edad, quedó sin vida dentro del sanitario y presentaba múltiples impactos de arma de fuego. Tras el ataque, elementos policiacos acordonaron el área para iniciar las investigaciones correspondientes y recabar evidencias del crimen.

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Investigan funcionamiento del negocio fuera de horario en Ciudad Juárez

El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz Morales, informó que las autoridades buscarán determinar por qué el establecimiento se encontraba operando fuera del horario permitido.

El funcionario explicó que las patrullas asignadas al sector habían sido movilizadas previamente para atender otro llamado de emergencia al momento en que ocurrió el ataque.

Asimismo, indicó que cámaras de vigilancia del programa Centinela instaladas en el camellón de la avenida Manuel Gómez Morín podrían ser clave para identificar a los responsables.

De acuerdo con la información preliminar, los agresores realizaron también diversos disparos mientras escapaban del lugar, dejando varios casquillos percutidos en el estacionamiento del negocio.

En la escena fueron aseguradas cinco camionetas pertenecientes a clientes que se encontraban en el establecimiento al momento de la agresión.

Trascendió además que la víctima trabajaba como mesero del centro nocturno y presuntamente se le localizaron algunas dosis de una droga aún no determinada por las autoridades.

Balean a Hombre Afuera de su Casa en Cerradas de San Pedro en Ciudad Juárez

Personal de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses acudió al lugar para procesar la escena y trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense, donde se realizará la necropsia correspondiente para establecer la causa oficial de muerte.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas relacionadas con este homicidio ocurrido en Ciudad Juárez.

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