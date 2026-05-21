Detienen a Hombre Buscado por Homicidio Tras Persecución y Choque en Chihuahua

Una persecución policiaca registrada la tarde de este jueves 21 de mayo sobre la avenida Teófilo Borunda terminó con la detención de un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, agentes policiacos detectaron al sospechoso cuando circulaba a bordo de un vehículo de color rojo sobre el cruce de avenida Independencia y Teófilo Borunda.

Al percatarse de la presencia de las unidades policiacas, el conductor aceleró la marcha para intentar escapar, lo que provocó una persecución sobre una de las principales vialidades de la ciudad.

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Según la información preliminar, el hombre avanzó a exceso de velocidad hasta llegar al cruce con la calle 25, donde intentó abrirse paso entre los carriles vehiculares.

Choque ocurrió frente a la Fiscalía General del Estado

Durante la maniobra, el conductor perdió el control e impactó varios vehículos estacionados justo frente a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado. Además, chocó contra un automóvil de color gris que se encontraba detenido esperando avanzar en la circulación.

Tras el accidente, el presunto responsable descendió del vehículo e intentó continuar la huida a pie; sin embargo, fue alcanzado y sometido por los agentes policiacos que participaban en la persecución.

Posteriormente, el detenido fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de las autoridades para responder por la orden de arresto relacionada con el delito de homicidio, así como por los daños ocasionados durante la persecución y el choque.

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