Derriban Cuatro Postes en la Zona Centro de Ciudad Juárez; Uno Cayó Sobre Edificio

Durante la noche del miércoles 20 de mayo, guiadores y peatones reportaron al número de emergencias 911 la caída de cuatro postes; dos de la Comisión Federal de Electricidad y dos de alumbrado público, en el cruce de las calles Manuel Bernal e Ignacio de la Peña, en la zona Centro de Ciudad Juárez.

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De acuerdo con las primeras versiones brindadas por las autoridades, aparentemente un vehículo se impactó contra uno de los postes de electricidad, derribándolo y provocando posteriormente la caída de los demás, para después huir del lugar.

Uno de los Postes Cayó Sobre un Edificio

Al lugar arribaron autoridades, quienes informaron que uno de los postes de madera quedó completamente tirado sobre la vía pública, mientras que otro, de concreto, cayó sobre un edificio y provocó daños en la estructura. Además, una de las lámparas de alumbrado público terminó sobre la vialidad, mientras que la otra quedó inclinada y sostenida únicamente por los cables.

Cámaras Podrían Ayudar a Identificar al Responsable

En el sitio fueron colocadas cintas de precaución para delimitar la zona afectada y evitar accidentes, debido a que varios b y al alcance de peatones. Pese a los daños registrados, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas.

Finalmente, autoridades señalaron que a pocos metros del accidente se encuentran cámaras de videovigilancia Centinela que podrían ayudar a localizar albo esclarecer la causa exacta del percance.

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