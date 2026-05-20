Localizan a Hombre Golpeado y Semidesnudo en la Colonia Felipe Ángeles en Chihuahua

Una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de emergencia se registró al sur de la ciudad de Chihuahua luego de que un hombre fuera hallado severamente golpeado en calles de la colonia Felipe Ángeles.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles 15 de Enero y Pablo López, donde vecinos solicitaron apoyo al sistema de emergencias tras localizar a un joven lesionado en la vía pública.

Elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fueron los primeros en arribar al lugar y encontraron a un hombre que únicamente vestía ropa interior y presentaba diversas heridas y golpes en distintas partes del cuerpo.

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De acuerdo con los primeros reportes, habitantes del sector señalaron que presuntamente el joven habría sido agredido bajo una práctica conocida como “tableado”, método de violencia utilizado comúnmente por grupos criminales como forma de castigo.

Paramédicos trasladaron al lesionado a un hospital de Chihuahua

Mientras los agentes municipales acordonaban la zona y recababan información sobre lo ocurrido, paramédicos de la unidad URGE acudieron para brindarle atención médica al afectado.

Tras estabilizarlo en el lugar, el hombre fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir una valoración médica más especializada debido a las lesiones que presentaba.

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni se reportan personas detenidas relacionadas con este hecho violento registrado en el sur de Chihuahua capital.

Elementos de seguridad continuaron con las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la agresión.

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