Dueño del Crematorio Plenitud No se Presenta a Audiencia en Cd. Juárez; Lo Declaran Prófugo

La mañana de este jueves 21 de mayo, en punto de las 8:00 de la mañana, inició una audiencia en contra de José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, quien por segunda ocasión no se presentó a la revisión de medidas cautelares en Ciudad Judicial de Ciudad Juárez.

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En la sala 22, donde se llevó a cabo la audiencia, estuvieron presentes agentes del Ministerio Público, asesores legales de las víctimas, la defensa de José Luis A. C. y el juez de control; sin embargo, el imputado no acudió, por lo que fue declarado evadido de la justicia.

Antes de concluir la audiencia, alrededor de las 8:20 de la mañana, el juez suspendió todos los términos legales del procedimiento penal hasta que José Luis A. C. sea presentado ante la justicia.

Solicitan Orden de Aprehensión

Ante la inasistencia del propietario del crematorio, el agente del Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión en su contra. Las autoridades señalaron la posibilidad de que José Luis A. C. se encuentre refugiado en El Paso, Texas, por lo que solicitarán la colaboración de autoridades estadounidenses para lograr su detención.

¿Por Qué Estaba en Libertad?

José Luis A. C., propietario del crematorio Plenitud, fue detenido y posteriormente liberado el pasado 13 de febrero de 2026, luego de obtener un amparo emitido por un juez federal. La orden de aprehensión en su contra había sido girada desde el 29 de junio de 2025 por el delito de inhumación y exhumación indebida de cuerpos, relacionado con el caso de 386 cadáveres.

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