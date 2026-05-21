SSPM Alerta Sobre Llamadas Fraudulentas Dirigidas a Comerciantes en Ciudad Juárez

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, a través del área de Delitos Cibernéticos, emitió una alerta dirigida a comerciantes y locatarios de Ciudad Juárez ante el incremento de llamadas telefónicas fraudulentas.

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De acuerdo con lo informado por las autoridades, se ha detectado un aumento en casos de extorsión telefónica y fraude comercial, donde los responsables se hacen pasar por funcionarios del Gobierno Municipal de Ciudad Juárez para solicitar información confidencial relacionada con negocios.

Entre los datos que solicitan se encuentran:

Información de la licencia de funcionamiento

Horarios de operación del negocio

Nombres de propietarios o encargados

Detectan Número Utilizado Para Cometer Fraudes

Según los reportes realizados por ciudadanos, los delincuentes utilizan líneas desechables, entre ellas el número 657 293 4779. Tras las investigaciones, se informó que dicho número pertenece a un chip de prepago que incluso no cuenta con servicio de WhatsApp.

Ante esta situación, la corporación emitió una serie de recomendaciones a la ciudadanía para evitar caer en este tipo de engaños.

Colgar de inmediato si recibe una llamada con estas características.

No proporcionar información personal, financiera o del negocio.

No seguir instrucciones de desconocidos

Bloquear el número reportado y cualquier otro sospechoso.

Finalmente, las autoridades señalaron que ante cualquier intento de fraude o extorsión, la ciudadanía puede comunicarse a los números de atención directa de la Dirección de Investigación de la SSPM, como 656 582 7399 o a la línea de Denuncia Anónima 089.

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