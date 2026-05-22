Volcadura en Av. Ejército Nacional Deja a una Mujer Gravemente Herida en Ciudad Juárez

Una mujer resultó gravemente lesionada luego de un accidente vial registrado durante la madrugada de este viernes 22 de mayo sobre la avenida Ejército Nacional, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres y una mujer viajaban a bordo de una camioneta tipo pickup que circulaba presuntamente a exceso de velocidad sobre dicha vialidad.

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El accidente ocurrió cuando el conductor llegó al cruce con la calle Ramón Núñez y perdió el control del volante, provocando que la unidad se impactara contra dos árboles antes de terminar volcada sobre la avenida.

Tras la volcadura, la camioneta quedó obstruyendo dos carriles de circulación, generando riesgo para otros automovilistas que transitaban por la zona.

Automovilistas auxiliaron a los tripulantes tras el accidente

Conductores que pasaban por el lugar realizaron el reporte al número de emergencias 911 y algunos de ellos se detuvieron para brindar ayuda a los ocupantes del vehículo siniestrado.

Minutos después, un familiar arribó al sitio y trasladó a los afectados a un hospital para recibir atención médica, ya que la mujer presentaba heridas de consideración.

Elementos de la Coordinación General de Seguridad Vial acudieron posteriormente para asegurar la zona y realizar el peritaje correspondiente a fin de determinar las causas exactas del accidente ocurrido en la avenida Ejército Nacional.

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