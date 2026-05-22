Detienen en Ciudad Juárez a Presunto Secuestrador de una Pareja Originaria de Guatemala

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de un hombre acusado de presuntamente participar en el secuestro de una pareja originaria de Guatemala en Ciudad Juárez.

La Fiscalía Especializada en Operaciones Estratégicas informó que el detenido fue identificado como Walter Daniel "N", de 30 años de edad, quien presuntamente mantuvo privadas de la libertad a dos personas migrantes durante 19 días con el objetivo de exigir dinero a cambio de no hacerles daño.

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La captura se realizó el pasado jueves 21 de mayo sobre la carretera federal Juárez-Casas Grandes, en el cruce con la calle Profesora Emilia Téllez Díaz.

De acuerdo con las investigaciones, las víctimas identificadas con las iniciales N.S.C.G. e I.A.G. arribaron a Ciudad Juárez el 20 de diciembre de 2025, cuando posteriormente fueron privadas de la libertad.

Víctimas lograron escapar tras casi tres semanas privadas de la libertad

La Fiscalía señaló que durante el tiempo que permanecieron secuestradas, los presuntos responsables exigieron a sus familiares diversas cantidades de dinero hasta obtener un total de 35 mil dólares.

Según la carpeta de investigación, las víctimas lograron escapar por su propio pie el pasado 9 de enero de 2026, situación que permitió iniciar las indagatorias correspondientes para identificar al probable responsable.

Tras reunir pruebas y datos de investigación, un Juez de Control otorgó la orden de aprehensión, misma que fue ejecutada por agentes ministeriales. El detenido fue puesto a disposición del Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, donde será llevado a la audiencia de formulación de imputación.

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