Asesinan a Familia Dentro de Tienda de Abarrotes en Ciudad Juárez; Uno Era Menor de Edad

Un triple homicidio se registró en Ciudad Juárez, luego de que una familia fuera asesinada al interior de una vivienda habilitada como tienda de abarrotes, ubicada en el cruce de las calles Isla Elba y Tolayuca, en la colonia Plutarco Elías Calles de Ciudad Juárez, lo que generó una intensa movilización policiaca.

De acuerdo con los primeros informes, varios sujetos armados, que viajaban a bordo de dos camionetas, arribaron al lugar y abrieron fuego contra las personas que se encontraban dentro del inmueble, para posteriormente huir del sitio.

Perdieron la vida dos hombres, uno de ellos menor de edad, y una mujer de la tercera edad

En el ataque perdieron la vida dos hombres, uno de ellos menor de edad, y una mujer adulta mayor. De manera preliminar, las víctimas fueron identificadas como:

Salvador V. R. , de 67 años

, de 67 años Ángel V. V. , de entre 16 y 17 años

, de entre 16 y 17 años Patricia C., de aproximadamente 60 años

Durante el procesamiento del lugar, las autoridades localizaron entre 23 y 30 casquillos percutidos calibre 9 milímetros, así como ojivas correspondientes a dos armas de fuego distintas, tanto en el interior como en el exterior del domicilio.

Además, se reportó un automóvil con múltiples impactos de bala, el cual también fue asegurado como parte de las diligencias ministeriales. Testigos señalaron que, tras el ataque, los presuntos responsables huyeron a bordo de dos camionetas, una en color negro y otra en color gris.

Elementos de diversas corporaciones de seguridad, así como personal de la Fiscalía General del Estado, acudieron al sitio para acordonar la zona, realizar el levantamiento de indicios y trasladar los cuerpos al Servicio Médico Forense.

Las autoridades informaron que ya se abrió una carpeta de investigación para esclarecer el móvil del crimen y dar con los responsables. Como parte de las indagatorias, se trabaja en el análisis de videos de cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de individualizar a los agresores y reconstruir la ruta de escape.

