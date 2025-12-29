¿Cuáles Son los Horarios del Transporte en Ciudad Juárez por Año Nuevo? Así Opera el Fin de Año

El sistema de transporte Juárez Bus operará con horarios especiales durante las celebraciones de fin de año, específicamente los días 31 de diciembre y 1 de enero, así lo dio a conocer la Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte del Estado.

La medida tiene como objetivo permitir que las y los usuarios del transporte público puedan planear con anticipación sus traslados, considerando los ajustes en el servicio con motivo de las festividades de Año Nuevo.

Horarios del Juárez Bus el 31 de diciembre

De acuerdo con la información oficial, el miércoles 31 de diciembre el servicio del Juárez Bus iniciará desde las 4:40 de la mañana, mientras que la última salida de las unidades será a las 8:00 de la noche.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía anticipar sus recorridos, ya que después de ese horario el servicio será suspendido hasta el día siguiente.

Horarios del Juárez Bus el 1 de enero

Para el jueves 1 de enero, el Juárez Bus operará en un horario reducido, iniciando actividades a partir de las 6:00 de la mañana y concluyendo nuevamente a las 8:00 de la noche.

Este ajuste forma parte del esquema especial que se aplica durante días festivos, con el fin de equilibrar la demanda del servicio y la operación del sistema de transporte.

¿Cuáles son las recomendaciones para los juarenses?

Ante estos cambios, la Secretaría General de Gobierno exhortó a la población a tomar las debidas precauciones, organizar sus tiempos de traslado y considerar los horarios establecidos, especialmente quienes laboran o realizan actividades durante estos días.

Las autoridades recordaron que cualquier actualización adicional sobre rutas o ajustes extraordinarios será informada a través de los canales oficiales del Gobierno del Estado y del propio sistema Juárez Bus.

