Asesinan a Hombre en la Colonia Mariano Escobedo de Ciudad Juárez

Durante la noche del pasado domingo 28 de diciembre, fue reportado un ataque a balazos al número de emergencias 911 en el cruce de las calles Mamulique y Melchor Ocampo, en la colonia Mariano Escobedo, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, fueron vecinos del sector quienes alertaron a las autoridades luego de escuchar alrededor de cuatro detonaciones de arma de fuego y minutos después, a una persona gritando por auxilio, lo que generó alarma entre los habitantes y motivó el llamado inmediato a la policía.

La Víctima Ya No Contaba con Signos Vitales

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, así como del Ejército Mexicano, quienes procedieron a asegurar la escena del crimen. También acudió una ambulancia de URGE para brindar atención médica a la víctima; sin embargo, los paramédicos confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Posteriormente, la Fiscalía General del Estado llegó al sitio para realizar el levantamiento de evidencias balísticas e iniciar las investigaciones correspondientes relacionadas con este hecho violento, mientras que personal del Servicio Médico Forense realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladó a sus instalaciones, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar la causa de muerte y lograr su identificación.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer más información sobre este homicidio. Se espera que, conforme avancen las investigaciones, se brinden mayores detalles que permitan esclarecer lo ocurrido y dar con el o los responsables.

