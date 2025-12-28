Policía Recupera Camión de Empresa Lechera en Ciudad Juárez; Hay un Detenido

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal arrestaron a Rafael F. G., de 56 años, por su presunta responsabilidad en el delito de robo de vehículo, logrando además la recuperación de un camión de carga con mercancía perecedera de productos lácteos en Ciudad Juárez.

Los hechos ocurrieron luego de que agentes municipales recibieran vía radio operador el reporte de un robo a un vehículo sin violencia en una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Abraham Lincoln en la colonia Córdova Américas.

De acuerdo con el reporte, el vehículo correspondía a un camión modelo 2023 color blanco y azul rotulado con los logotipos de una empresa lechera y cargado con productos.

Implementaron Operativo de Búsqueda

Con los datos proporcionados, los agentes implementaron un operativo de búsqueda, logrando ubicar un camión que coincidía con las características reportadas en el cruce de las calles Basaseachi Poniente y Las Varas en el fraccionamiento Villa Residencial del Real.

Posteriormente, los agentes le marcaron el alto al conductor. Al cuestionarlo sobre su relación laboral con la empresa propietaria del vehículo, este manifestó no trabajar para la misma. Por este motivo, se procedió a su detención, así como al aseguramiento del camión de carga y la mercancía.

