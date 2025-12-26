Hallan Cuerpo Envuelto en Cobija en la Colonia Constitución de Ciudad Juárez

Fue durante la mañana de este viernes 26 de diciembre de 2025 cuando se realizó el hallazgo de un hombre sin vida en el cruce de las calles Presa Malpaso y Mariano Vega, en la colonia Constitución de Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes brindados por las autoridades, el cuerpo de la víctima se encontraba tirado sobre la vía pública, entre hierbas, envuelto en una cobija de color azul y parcialmente cubierto por una esponja y algunos neumáticos. Por el estado de descomposición en que fue localizado, se presume que la persona llevaba al menos dos días sin vida.

Autoridades Acudieron al Lugar y Resguardaron la Zona

Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes resguardaron la zona tras recibir el reporte. Posteriormente, personal de la Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes. Más tarde, el Servicio Médico Forense trasladó el cuerpo de la víctima a sus instalaciones para realizar la necropsia de ley y proceder con su identificación.

Hasta el momento no se ha dado a conocer más información sobre este hallazgo. Se espera que, una vez concluidas las investigaciones por parte de las autoridades, se puedan revelar más detalles sobre la identidad de la víctima, así como sobre el o los presuntos responsables. Con este suman 54 asesinatos durante el mes de diciembre en Ciudad Juárez, de los cuales cuatro de las víctimas son mujeres, rebasando así la cifra de homicidios del mes de noviembre del presente año.

