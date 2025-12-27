Muere Ciclista Tras Ser Impactado un Auto en el Bulevar Independencia de Ciudad Juárez

Un ciclista perdió la vida luego de ser impactado por un vehículo cuando circulaba sobre la calle Mezquite Azul y, al incorporarse al bulevar Independencia, le cortó el paso a un automóvil en color blanco, lo que derivó en un fatal accidente vial en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes, el fuerte impacto provocó que el ciclista saliera proyectado, sufriendo golpes severos en la cabeza tras caer contra el pavimento, lesiones que le causaron la muerte en el lugar.

La víctima se dirigía a su trabajo

De manera preliminar, las autoridades informaron que la víctima era un hombre de aproximadamente 60 años de edad, quien presuntamente se dirigía a su centro de trabajo, donde laboraba como parquero de un supermercado.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y agentes de Seguridad Vial, quienes acordonaron el área y dieron inicio a las indagatorias correspondientes para deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias del accidente.

Hasta el momento, no se ha informado sobre la situación legal del conductor involucrado, mientras continúan las investigaciones por parte de las autoridades competentes.

