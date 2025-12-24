Ciclista Muere Atropellado Cerca del Puente Libre en Ciudad Juárez, Chihuahua

Un ciclista perdió la vida luego de ser atropellado por un vehículo particular en el cruce del bulevar Juan Pablo II y la avenida Lincoln, a unos metros del Puente Internacional Córdova-Américas, conocido como el Puente Libre, en Ciudad Juárez.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando un automóvil en color azul circulaba de oriente a poniente por el carril central del bulevar. En ese momento, el ciclista descendió del camellón central y cruzó la vialidad a pie empujando su bicicleta, lo que provocó que invadiera el carril de circulación y fuera impactado por el vehículo.

Conductor fue resguardado y continúan las investigaciones

El conductor del automóvil fue identificado como Miguel Ángel V. B., de 38 años de edad, quien no resultó lesionado. Según el informe preliminar de las autoridades, no se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, por lo que fue resguardado para el deslinde de responsabilidades mientras continúan las investigaciones correspondientes.

Al lugar acudieron agentes de Seguridad Vial, quienes acordonaron el área para realizar el peritaje, así como personal de Servicios Médicos Forenses, encargado del levantamiento del cuerpo y su traslado para la necropsia de ley.

Van 6 Mil 174 Accidentes Viales en lo Que Va de 2025 en Ciudad Juárez

Hasta el momento, el ciclista no ha sido identificado oficialmente. De manera preliminar, se informó que se trataba de un hombre de tez morena, cabello corto y oscuro, de aproximadamente 1.65 metros de estatura. Vestía chaqueta gris, pantalón de mezclilla azul claro, cinturón y tenis negros, y se desplazaba en una bicicleta color negro con verde.

