Liberan en Ciudad Juárez a Siete Personas Privadas de la Libertad

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) lograron la liberación de siete personas privadas de la libertad en un domicilio ubicado en la colonia Felipe Ángeles, en Ciudad Juárez, Chihuahua.

De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron el pasado 23 de diciembre de 2025, luego de que agentes estatales recibieran el reporte de una persona que alertó sobre la posible retención ilegal de varias personas en una vivienda localizada en el cruce de las calles Donato Guerra y Durazno, donde presuntamente se escuchaban gritos de auxilio.

Te podría interesar: Conductor Choca con Camioneta, Huye y se Impacta Contra Muro en Ciudad Juárez

Ante el señalamiento, los policías estatales se trasladaron al lugar, donde localizaron a siete personas, quienes confirmaron que se encontraban retenidas contra su voluntad desde hace aproximadamente 15 días, bajo la promesa de ser trasladadas a los Estados Unidos.

Víctimas fueron atendidas y canalizadas al INM

Tras el rescate, el personal de la SSPE brindó atención a las personas liberadas, proporcionándoles alimentos y valoración médica en el sitio. Posteriormente, las víctimas fueron trasladadas ante el Instituto Nacional de Migración (INM).

Las autoridades informaron que seis de las personas liberadas son originarias de Ecuador, mientras que una es de nacionalidad mexicana. Todas quedaron bajo resguardo del INM y del Grupo Beta, quienes se encargarán de brindar la atención humanitaria correspondiente y continuar con los procedimientos administrativos establecidos por la ley.

Suman 143 Personas Privadas de la Libertad Rescatadas en Chihuahua Durante 2025

La SSPE reiteró que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes para combatir la privación ilegal de la libertad y los delitos relacionados con el tráfico de personas en la región fronteriza.

Historias recomendadas: